Azərbaycanlı model “Ən yaxşı bədənli qadın” seçildi

Azərbaycanlı model Leyla Əliyeva Tayvanda beynəlxaq layihədə iştirak edib.Gundeminfo.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, “Lady Brilliancy Int’l 2018” müsabiqəsinin finalında Vyetnam, Bolqarıstan, Monqolustan, Rusiya, Avstraliya, ABŞ və başqa ölkələr iştirak edib.Azərbaycanı təmsil edən Leyla Əliyeva isə “Lady of Best Body” laureatına layiq görülüb.Qeyd edək ki, Əliyeva bundan öncə də “World Beauty Championship Dubai-2017”, “Most Fashionable International Model”, “The Miss Best Swimmingsuit-2017” və başqa layihələrdə iştirak edib və müxtəlif yerlərin sahibi olub.52