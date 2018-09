Bakıda biabırçılıq:

Bakıda "New Yorker" geyim mağazalarında "Kiss my ass." yazılı köynəklər satılır. Qaynarinfo xəbər verir ki, ingiliscə yazılan ifadənin iki mənası var: "Mənim eşşəyimi öp" və bir az qeyri-etik səslənsə də, "Mənim arxamı öp".



Qeyd edək ki, ifadə daha çox söyüş mənasında istifadə olunur. Belə desək, "New Yorker" mağazaları bu tip yazılı köynəklərlə cəmiyyəti söyüşə, əxlaqsızlığa təhrik edir. Avropa ölkələrində vulqar ifadələr yazılan "köynək"lər satılsa da, Azərbaycanda bu kimi aksiyalar qəbul edilmir.

dəfə oxundu

51