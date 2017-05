Prezidentin bəhs etdiyi filmin Bakıda çəkilən kadrları

Xəbər verdiyimiz kimi, prezident İlham Əliyev bu gün Bakının Səbail rayonunun Bibiheybət qəsəbəsində inşa olunmuş SOCAR-ın Bakı Ali Neft Məktəbinin şəhərciyinin açılışında iştirak edib.



Ölkə başçısı şəhərciyin yerləşdiyi ərazi ilə bağlı danışarkən, məşhur aktyor Ceyms Bondun filmlərindən birinin burada çəkildiyini vurğulayıb.



BakiPost.az xəbər verir ki, dövlət başçısının bəhs etdiyi film "Agent 007”nin 19-cu seriyası olan "Bütün dünya belə yetərli deyil”dir. (The world is not enough)



Film 1999-cu ildə çəkilib. Kinonun bir hissəsində britaniyalı kəşfiyyatçı Azərbaycana, Bakıya gəlir. Görüntülər neft daşlarında, Yanar dağda və bir sıra yerlərdə lentə alınıb.



Filmdən həmin hissəni təqdim edirik:

