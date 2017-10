Zərdabda gənc ailəni iztiraba düçar ediblər

Zərdab rayonu Məlikumudlu kənd sakini Mehdiyeva Günel Faxrət qızı GUNDEMİNFO.AZ-a şikayət ərizəsi ünvanlayıb. Narazı vətəndaş dövlət rəhbərliyinə xitabən yazır:



"Cənab Prezident İlham Əliyev, hörmətli birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva və Məhkəmə-hüquq şurasının sədri cənab Fikrət Məmmədov sizdən çox-çox xahiş edirəm rüşvət alıb qanunsuz qətnamə çıxarıb bizim ailəni çöllərdə at arabasında yaşamağa məcbur edən Zərdab rayon məhkəməsinin hakimi Tahir Qubadovun barəsində ciddi tədbirlər görəsiniz.



Zərdab rayon məhkəməsinin hakimi Tahir Qubadov vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək saxtakarlıq, qanunsuzluq edib mənim hüquqlarımı qərəzli və məqsədli olaraq kobud şəkildə pozur.Tahir Qubadov əyninə geyindiyi hakim mantısını bazarda ticarətlə məşğul olan alverçilərin xalatı hesab edib əyləşdiyi hakim kürsüsüsnə xəyanət edib korrupsiya əməlləri ilə məşğul olur. Hakim Tahir Qubadov maddi maraqlarına görə mənim ailəmə qarşı çıxardığı qanunsuz qətnaməni mənə vermək istəmir.Baxmayaraq ki, ona bu barədə çoxlusayda ərizələrlə müraciət etmişəm.Hakim T.Qubadov isə bütün ərizələrimə eyni məzmunlu cavab məktubu göndərərək Zərdab rayon məhkəməsinin 13 may 2016-cı il tarixli qətnaməsini mənə vermək istəmir".



Daha sonra gundeminfo.az-a daxil olan müraciətdə deyilir: "Qeyd edim ki, Zərdab rayon Məhkəməsinin 13 may 2016-cı il tarixli qətnaməsinə əsasən həyat yoldaşım – Mehdiyev Sarənc Nəsrəddin oğlu ilə ümumi birgə vəsaitimiz hesabına tikdiyimiz tikililərin və yaşadığımız evin sökülməsi, eyni zamanda mübahisəli torpaq sahəsindən çıxarılmağımız qət edilmişdir.



Lakin işə baxılarkən mən cavabdeh kimi işə cəlb edilməmişəm, halbu ki, çıxarılan qətnamə mənim hüququma toxunur və qanunla qorunan maraqlarıma ziddir.

Belə ki, sökülməsi qət edilən evdə yaşadığıma görə Zərdab rayon Məhkəməsinin 13 may 2016-cı il tarixli qətnaməsi mənim hüquq və vəzifələrimə toxunur.

Qətnamənin mövcudluğundan icra edilərkən xəbərim olmuşdur. Həmin qətnamədən apellyasiya şikayəti vermək istəyirəm.Buna görə də Zərdab rayon məhkəməsinin hakimi Tahir Qubadova ərizə ilə müraciət edərək Zərdab rayon məhkəməsinin 13 may 2017-ci il tarixli qətnaməsini mənə verilməsini xahiş etmişəm.Ancaq hakim T.Qubadova bu barədə yazdığım çoxlu sayda ərizələrimə eyni məzmunlu cavab məktubları göndərərək həmin qətnaməni mənə vermək istəmir.Çünki hakim T.Qubadov bu işdə çox maraqlıdır.Ona görə də mənə əsassız bəhanələrlə cavab məktubları göndərəib qətnaməni vermək istəmir.



Zərdab rayon məhkəməsinin hakimi Tahiq Qubadov 28 avqust 2017-ci il tarixdə mənə göndərdiyi cavab məktubunda qeyd etmişdir ki, "Nəzərinizə çatdırılır ki, mətbuatda 09.08.2017-ci il tarixdə müraciətinizdə qeyd etmisiniz ki, əriniz apellyasiya şikayəti yazılması üçün məhkəmə qətnaməsini vəkilə vermişdir.Lakin vəkil şikayət vermə müddətini ötürdükdən sonra apellyas iya şikayətini yazdığı üçün vaxtında apellyasiya şikayəti verə bilməmisiniz".



Zərdab rayon məhkəməsinin hakimi Tahir Qubadovun bu cavab məktubu çox məntiqsiz və bəhanədir. Mən həyat yoldaşımın başına gətirilənləri bilib həm Zərdab rayon məhkəməsinə ərizə ilə müraciət edib qətnamənin mənə verilməsini xahiş etmişəm həm də dərhal mətbuatda çıxış etmişəm. Bu o demək deyil ki, mən Zərdab rayon məhkəməsinin 13.05.2016-cı il tarili qətnaməsindən çıxan zaman məlumatım oub.Mən mətbuatda həyat yoldaşımın başına gətirilənləri nəql etmişəm.Onun başına gətirilən qanunsuzluqlar mənimdə hüquqlarımı pozduğu üçün dərhal məhkəməyə müraciət edib qətnamənin mənə də verilməsini xahiş etmişəm.



Zərdab rayon məhkəməsinin hakimi Tahir Qubadov bu bəhanələrlə Zərdab rayon məhkəməsinin 13.05.2016-cı il tarixli qətnaməsini mənə vermək istəmir.Bir daha bildirirəm ki, mənim Zərdab rayon məhkəməsinin 13.05.2016-cı il tarili qətnaməsindən məlumatım ərizə ilə məhkəməyə müraciət etdiyim vaxtda olub.Həyat yoldaşıma qarşı edilən haqsızlığıda həmin vaxt bilmişəm və mətbuatda çıxış etmişəm.Mən evdar qadınam məhkəməyə və ya vəkilin yanına getməmişəm ora həyat yoldaşım gedib.Mən onun işlərinə heç vaxt qarışmamışam. Evimizin yerləşdiyi torpaq sahəsindən çıxarılan zaman bunları bilib ərizələr yazmışam və mətbuatda çıxış etmişəm. Zərdab rayon məhkəməsinin sədri Tahir Qubadovun burada maraqları olduğu üçün müxtəlif bəhanələrlə həmin qətnaməni mənə vermək istəmir.Bu süründürməçilik və özbaşınalıqdır ki, hakim Tahir Qubadov edir.



Korrupsiyaya qurşanmış hakim Tahir Qubadovun qanunsuz çıxardığı 13 may 2017-ci il tarixli qətnaməsi əsasında indi bizim ailəmiz çölün düzündə at arabasında yaşamaq məcburiyyətində qalıb.Biz mal-qoyun, toyuq-cücə saxlayıb ailəmizi dolandırıdıq.Bizim ailənin yaşayışını görən hər bir kəs dəhşətə gələr.Onuda qeyd edim ki, bizə əmlak payı kimi verilmiş həmin çoban evi çiy kərpicdən tikilmiş balaca çox-çox kasıb bir komadır.Gəlib bu evə baxan olsa bu haqsızlığı edən vəzifəli şəxslərə nifrət edər, üzünə tüpürər. Xahiş edirəm gəlin baxın görün hansı gündəyik.Qeyd edim ki, həyat yoldaşım Mehdiyev Sarəncin valideyinləri sovetlər dönəmində Məlikmudlu kəndinin kolxoz fermasında atası çoban və anası sağıcı işləyiblər.Buna görə də onlar fermanın işçiləri üçün nəzərdə tutulmuş çoban evində yaşayıblar.Həyat yoldaşım Sarənc Mehdiyev həmin fermanın çoban evində doğulub. Mən də həmin evə gəlin gəlmişəm.Orada iki uşaqlarımız doğulub.Sovet qurluşu dağıldıqdan bir müddət sonra həmin fermanın çoban evi qaynatam Mehdiyev Nəsrəddin Nəsir oğluna əmlak payı kimi verilmişdir ki, buna dair sənədlər də var.Bundan sonra biz həmin ərazidəki torpaqdan istifadə etmək üçün Məlikmudlu bələdiyyəsi ilə icarə müqaviləsi bağladıq ki, bununda sənədi var.



Zərdab rayonun icra başçısının sabiq müavini Tofiq Abdullayev bələdiyyə ilə əlbir olub saxtakarlıq edərək bizim əmlakın yerləşdiyi torpağı həyat yoldaşı Abdullayeva Nüşabə Ağalar qızının adına 25 illik icarə müqaviləsi bağlatdırıb.Bundan sonra bizim həmin torpağı zəbt etməyimizi əsas gətirərək Zərdab rayon məhkəməsində iddia qaldıraraq oradan məcburi çıxarılmağımızı xahiş etmişdi.Məhkəmə sədri Tahir Qubadov aldığı rüşvətə görə tez-tələsik başdan sovdu qətnamə çıxarıb iddianı təmin etmişdi.Həttda Zərdab rayon məhkəməsinin 13 may 2016-cı il tarixli qətnaməsindən apellyasiya şikayəti vermək hüququmuzun məhdudlaşdırılması üçün həyat yoldaşımı 16 may 2016-cı il tarixdə şərləyib 20 günlük inzibati həbs etdilər.



Mən bu qanunsuzluq korrupsiya cinayətləri barədə Prezident cənab İlham Əliyevə. Mehriban xanım Əliyevaya, Məhkəmə-Hüquq Şurasının sədri cənab Fikrət Məmmədova, Ombudsmana və digər orqanlara şikayət ərizələri ilə müraciətlər etmişəm.Mətbuat vasitəsi ilə də onlara müraciət edib çox-çox xahiş edirəm qanunsuzluq edib süründürməçiulik yaradan Zərdab rayon məhkəməsinin hakimi Tahir Qubadovun barəsində qanunu tədbirlər görəsiniz və Zərdab rayon Məhkəməsinin 13 may 2016-cı il tarixli qətnaməsinin mənə çatası surətini faktiki yaşadığım ünvana rəsmən təqdim edilməsində köməklik göstərəsiniz.

Əlaqə telefonu ; (050) 422-30-11"



gundeminfo.az olaraq qarşı tərəfi də dinləməyə hazırıq...

