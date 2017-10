“32 min dollarımi alib, nə dükan verir, nə də pulu qaytarir”

Onun sözlərinə görə, 2007-ci ildə – hələ Lökbatanda "Binə” Ticarət Mərkəzinin tikintisi gedən zaman Kəbirə Məmmədova ilə görüşərək dükan almaq istədiyini bildirib. O zaman tikilməkdə olan Ticarət Mərkəzində ümumi sahəsi 40 kv.m. olan anbar üçün yer ayrılmasına dair onunla müqavilə imzalanıb. Dükanın hər kvadrat metri 600 manatdan satılıb. Bundan əlavə təmir, qapı üçün və digər xərclər də hesablanaraq, Şahin Əliyevdən 32 min dollar pul alınıb. Ancaq müqavilədə Şahin Əliyevə veriləcək dükanın Ticarət Mərkəzinin hansı hissəsində, daha dəqiqi, neçənci sırasında olduğu dəqiqləşdirilməyib."Binə” Ticarət Mərkəzi 2009–cu ildə istifadəyə verildikdən sonra dükanını təhvil almaq üçün gedən Şahin Əliyevə bildirilib ki, ona 21-ci sırada yer verilib.Həmin sıra da hələlik hazır deyil. İlk illərdən 5-6 sırası fəaliyyət göstərən Binə Ticarət Mərkəzində uzun illər keçsə də, yeni sıraların tikintisi həyata keçirilməyib. Şahin Əliyevin narazılığından, bu gedişlə 21-ci sıranın hələ 100 ilə hazır olmayacağını deməsindən sonra, ona 11-ci sırada yer veriləcəyi bildirilib. Təbii ki, yenə də kağız üzərində. Məsələ ondadır ki, "Binə” Ticarət Mərkəzində indiyədək cəmi 9 sıra tikilərək istifadəyə verilib. Son illər alver zəiflədiyindən, son sıralarda ümumiyyətə dükanlar bağlı qaldığından yeni sıraların tikintisi də aparılmır. Bu da Şahin Əliyev və onun kimi neçə sahibkarın "Binə” Ticarət Mərkəzində nə vaxtsa yer ala biləcəyini sual atında qoyur."Əvvəlcə bizə satılmış olan dükanlar sonradan başqalarına da satılıb”Qeyd edək ki, Şahin Əliyev belə bir vəziyyətin "Binə” Ticarət Mərkəzinin rəhbərliyi tərəfindən daha çox pul qazanmaq üçün qəsdən yaradıldığı qənaətindədir: "Kəbirə Məmmədova "Binə” Ticarət Mərkəzini mənim kimi iş adamlarından əvvəlcədən pul yığaraq tikdi. Ticarət Mərkəzi istifadəyə verildikdən sonra oradan dükan almaq istəyənlər artdı.Kəbirə Məmmədova da əslində, bizə verilməli olan dükanları həmin adamlara satmaq üçün hiylə işlətdi. Sıraları əvvəlcədən nəzərdə tutulduğu kimi 1,2 ,3 və sair şəkildə deyil, 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c və sair kimi işarələməyə başladı. Beləliklə, əvvəlcədən 1-ci, 2-ci, 3-cü və sair sıralarda yer alanlar müvafiq olaraq 1a, 2a, 3a və sair sıralara yerləşdirildi. 1b, 1c, 1d, 2b, 2c və sair sıralarda yerləşənlər isə əllərində pul yeni dükan almaq üçün sonradan gələn şəxslərə satıldı. Yəni, sıralar əvvəlcədən nəzərdə tutulduğu şəkildə nömrələnsəydi, bizim dükanlar çoxdan təhvil verilmişdi. Ancaq belə edilmədi. Bu isə o deməkdir ki, bizə verilməli olan dükanlar, sıraların işarəsi dəyişdirilməklə, başqalarına satılıb. Yəni, faktiki olaraq əvvəlcə bizə satılmış olan dükanlar sonradan başqalarına da satılıb. Bu isə dələduzluqdur”."Adam tap icarəyə verək, ayda sənə də 200-300 manat verərik”Şahin Əliyevin sözlərinə görə, müqavilənin şərtlərinə əməl etmədikləri üçün "Binə” Ticarət Mərkəzinin rəhbərliyindən pulunun geri qaytarılmasını tələb edib. Bununla bağlı Kəbirə Məmmədovanın müavini Dilşad Əmirova ilə görüşüb. O isə pulu qaytara bilməyəcəklərini söyləyib: "Dedi ki, boş dükanlar var. Adam tap icarəyə verək, ayda sənə də 200-300 manat verərik. Ya da istəyirsən get məhkəməyə ver.Mən isə faktiki olaraq dələduzluqla üzləşdiyim üçün cinayət işinin qaldırılması tələbilə hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət edəcəyimi bildirdim. O da "nə istəyirsə et” dedi”.Şahin Əliyev də qarşılaşdığı dələduzluq faktı ilə bağlı vəkili vasitəsilə Respublika Prokurorluğuna müraciət edib. Respublika Prokurorluğundan iş baxılmaq üçün Qaradağ Rayon Prokurorluğuna göndərilib. Ordan da pulun vaxtilə Binə qəsəbəsində verildiyi nəzərə alınaraq, cinayət işinin açılması üçün Xəzər rayon Polis İdarəsinə göndərilib.Şahin Əliyevin sözlərinə görə, təxminən 3 ay əvvəl onu, eləcə də pul verdiyi vaxt yanında olan şəxsləri Xəzər rayon Polis İdarəsinə çağıraraq, izahatlarını alıblar:"Təxminən 1 ay ərzində dəfələrlə gedib-gəldik. Kəbirə Məmmədovanı izahat almaq üçün gətirə bilmədilər. Hər dəfə bir bəhanə ilə izahat verməyə gəlməkdən yayınırdı. Axırda da mənə bildirdilər ki, deyir gəlsin ayda 100-150 dollar verim. Mən də təbii ki, imtina etdim. Bildirdim ki, necə 32 000 dolları bir dəfəyə məndən alıb, elə də qaytarsın. Bundan sonra bir müddət xəbər çıxmadı. Ancaq bir neçə gün əvvəl hüquqi numayəndəmin ünvanına məktub göndəriblər ki, cinayət tərkibi olmadığı üçün işə xitam veriblər”.Bu qərardan narazı qalan Şahin Əliyev də "AzPolitika.info” saytı vasitəsilə daxili işlər naziri Ramil Usubova müraciət edərək, işi şəxsi nəzarətinə götürməyi xahiş edir: "Hörmətli nazirimiz Ramil Usubovdan bu işi nəzarətə götürməsini xahiş edirəm. Kəbirə Məmmədova qulluq mövqeyindən istifadə edərək, məni aldadıb. 10 il əvvəl dükan vermək adı ilə məndən 32 000 dollar pul alsa da, bu günə qədər müqavilənin şərtinə əməl etməyib. Etmək də fikrində deyil. Bu dələduzluq, etibardan sui-istifadə etmək deyilmi? Bu halda niyə Kəbirə Məmmədova ilə bağlı cinayət işi açılmır?Mənim kimi neçə sahibkarın pulunu mənimsədiyi halda niyə hüquq-mühafizə orqanları onunla bağlı tədbir görməkdən yayınır? Ölkə Prezidentimiz də sahibkarlara qarşı haqsızlıqlara yol verməməyi, onları qorumağı tapşırıb. İş adamlarını incidənlərə qarşı ən sərt tədbirlər görüləcəyini bildirib. Ancaq Xəzər rayon Polis İdarəsi Kəbirə Məmmədovanın əməllərinə hüquqi qiymət vermək istəmir.Məgər Kəbirə Məmmədova toxunulmazdır? Mən inanıram ki, hörmətli nazir Ramil Usubov bu məsələni nəzarətə götürəcək və lazımı tədbirlər görüləcək”.Qeyd edək ki, bundan əvvəl də Kəbirə Məmmədovaya qarşı oxşar səpgili ittihamlar irəli sürülüb. Məsələn, bir müddət əvvəl "Report” xəbər yaymışdı ki, Xəzər rayonu, Mərdəkan qəsəbə sakini Bayram Qurbanov Xəzər Rayon Polis İdarəsinə (RPİ) müraciət edərək, K.Məmmədovanın dələduzluq yolu ilə onun 46 min ABŞ dolları pulunu ələ keçirdiyini bildirmişdi.Ondan əvvəl isə iş adamı Ravil Həsənov "Binə” Ticarət Mərkəzinin rəhbərinə qarşı dələduzluq iddiası ilə çıxış etmişdi. Ravil Həsənov mətbuat vasitəsi ilə ölkə Prezidentinə də müraciət ünvanlamışdı. Şikayətçinin bildirdiyinə görə, hələ 2006-cı ildə "Binə” Ticarət Mərkəzi tikildiyi zaman o, Kəbirə Məmmədovaya dükan almaq üçün 135 min manat verib. Lakin aradan uzun illər keçməsinə baxmayaraq, Kəbirə Məmmədova iş adamının nə pulunu, nə də dükanını verir:«Mən 2006-cı ildə şahidlərin yanında Kəbirə Məmmədovaya dükan almaq üçün 135 min manat vermişəm. Aradan 9 il keçməsinə baxmayaraq, dükanlarımı ala bilmədim. Uzun mübahisələrdən sonra Kəbirə Məmmədova mənim pulumun yarısını – 70 min manatımı qaytarıb. İndi isə, Kəbirə Məmmədova mənim yerdə qalan pulumu, yəni 65 min manatımı qaytarmaqdan imtina edir. Deyir yer verim, gedin dükanı özünüz tikin. Halbuki, mən 135 min manatı "Binə” Ticarət Mərkəzinin mərkəzində dükan almaq üçün vermişdim. Buna görə də, pulumu geri istəyirəm. Amma Kəbirə Məmmədova mənə deyir ki, sənə veriləcək pulum yoxdur. Get dərdini kimə deyirsən, de. Hətta məni hədələməkdən belə çəkinmir. Sözün düzü, mən başa düşə bilmirəm, biz hüquqi dövlətdə yaşayırıq, ya başqa bir sistemdə. Mən deyəndə ki, cənab Prezidentə, hüquq-mühafizə orqanlarına şikayət edəcəm, deyir ki, get kimə deyirsən de. Bu artıq Kəbirə Məmmədovanın dövlətə və dövlət qurumlarına meydan oxumasıdır».Ravil Həsənov onu da bildirib ki, Kəbirə Məmmədovanın bu şəkildə aldatdığı başqa sahibkarlar da var və onlar birlikdə Kəbirə Məmmədovadan məhkəməyə şikayət edəcəklər.Məsələ ilə bağlı Kəbirə Məmmədovanın mövqeyini öyrənməyə cəhd etsək də, cəhdimiz uğursuz oldu. Ancaq istənilən vaxt onun, eləcə də yazıda adları çəkilən digər şəxslərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.