“Türkiyədə qəlyan biznesi qurmaq üçün 200 min manat verdim...”

Bu gün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində dələduzluqda təqsirləndirilən Rövşən Heybətovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesində zərərçəkən statusunda keçmiş nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun qardaşı, keçmiş deputat Elton Məmmədovun oğlu Elnur Məmmədov ifadə verib.E. Məmmədov deyib ki, R. Heybətovla yaxşı münasibəti olub və Türkiyədə qəlyan biznesi qurmaq üçün onunla anlaşıb. Bu məqsədlə Heybətova 200 min manat verərək Türkiyəyə yola salıb."2015-ci ilin noyabr ayında Moskvada idik. Rövşən mənə iş qurmağı təklif etdi. Türkiyədə qəlyan biznesi quracaqdıq. 200 mindən çox pul lazım oldu. Mən də dedim özbaşıma verə bilmərəm, atamla məsləhətləşməliyəm. Gəldim atama danışdım, atamla birgə Rövşənlə görüşdük. Rövşən atamı da inandırdı. Maşın satmışdım, yüz minim var idi. Yüz min manat da bankdan kredit götürüb verdim. Kreditin sənədlərin də göstərdim. Bir aylıq götürdüm ki, faizi az olsun. Rövşənə də dedim bu pul mənim boynumdadır. Rövşən dedi ki, Türkiyəyə gedəndə iki idmançı aparsın, təhlükəsizlik baxımından belə yaxşıdır. Mən də Türkiyəyə onlardan sonra getdim. Getdim həmin hotelə. Yanında apardığı idmançılar qaçdılar qabağıma ki, Rövşən qəza törədib. Getdik xəstəxanaya, həkimlər dedilər ciddi bir şey yoxdur. Sonra getdik polis idarəsində ifadə verdi. Guya pul onun kirayə götürdüyü maşında imiş. Rövşən dedi evini adımıza keçirəcək, qalan pulu da qaytaracaq. Sonra xaricə çıxıb getdi. O vaxtdan indiyə kimi mənə 144 min dollar pul ödənilib"-zərərçəkən deyib.Proses fevralın 2-də davam edəcək.***12:42Bu gün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində dələduzluqda təqsirləndirilən tanınmış idmançı, K-1 döyüş növü üzrə məşqçi Rövşən Heybətovun cinayət işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilib.Virtualaz.org-un xəbərinə görə, prosesə hakim Azər Paşayev sdərlik edib. Prosesdə təqsirləndirilən şəxsin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Cinayət işi məhkəmə baxışına qəbul edilib.İş üzrə zərərçəkmiş şəxs sabiq nazir Ziya Məmmədovun qardaşı, sabiq deputat Elton Məmmədovun oğlu Elnur Məmmədovdur. E.Məmmədov Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinə müraciət edərək, Rövşən Heybətovun onun etibarından sui-istifadə etdiyini 100 min manat pulunu dələduzluq yolu ilə mənimsədiyini bildirib.R.Heybətov saxlanılaraq barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib və 5 ay həbsdə qaldıqdan sonra ev dustaqlığına buraxılıb. Cinayət işinin materiallarına əsasən E.Məmmədov işlə bağlı R.Heybətova 200 min manat verərək Türkiyəyə göndərib. R.Heybətov orada avtomobil qəzasına düşüb və xəstəxanaya yerləşdirilib. Həmin zaman isə pulun üzərində olmadığını görüb. E.Məmmədov isə buna inanmayaraq R.Heybətovun pulu mənimsədiyini bildirib və polisə şikayət edib. İstintaq tamamlandıqda isə R.Heybətov yekun olaraq 210 min manat mənimsəməkdə ittiham edilib.Elnur Məmmədov "Best of the Best" promoşn qrupunun prezidenti olmaqla yanaşı, həmçinin, K-1-in Azərbaycan və Yaxın Şərq üzrə rəsmi nümayəndəsi olub. Bir neçə il əvvəl onun adı “Yeni Müsavat” qəzetinin reportyorunu xüsusi amansızlıqla döydürməkdə hallanırdı.Virtualaz.org bu cinayət işi üzrə məhkəmə prosesindən geniş reportajı oxuculara çatdıracaq.